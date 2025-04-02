В Воронежской области открылся сезон активности клещей

При этом в Роспотребнадзоре успокоили, что на территории Воронежской области не зарегистрирован опасный клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). В ведомстве напомнили, что места отдыха обрабатываются против клещей. И в 2025 году опрыскают более 1445 гектар зеленых зон.