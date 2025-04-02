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В Воронежской области открылся сезон активности клещей

Для предупреждения размножения насекомых санврачи попросили местных жителей вовремя скашивать траву, проводить разреживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора около частных домовладений и на садоводческих участках.

Источник: РИА "Новости"

К 1 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 65 человек. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области предупредило местных жителей о начале весенне-летней активности клещей на территории региона.

Санврачи рассказали, что иксодовые клещи заражают человека следующими инфекциями:

иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ);моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), лихорадка КУ.

При присасывании клещей нужно обратиться в медучреждение, чтобы кровососа удалили. Если в течение 14 дней повысилась температура, увеличились лимфоузлы, появилась синюшность в месте присасывания клеща, нужно срочно сходить к врачу в поликлинику по месту жительства.

При этом в Роспотребнадзоре успокоили, что на территории Воронежской области не зарегистрирован опасный клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). В ведомстве напомнили, что места отдыха обрабатываются против клещей. И в 2025 году опрыскают более 1445 гектар зеленых зон.

Для определения инфицированности присосавшегося клеща исследование проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по адресу: город Воронеж, улица Космонавтов, дом 21.