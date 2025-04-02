Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евпатории ожидаются перебои с водой до 6 апреля

В городе будут проводиться масштабные работы на сетях водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

До воскресенья, 6 апреля, в Евпатории ожидаются перебои с водой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С ограничениями столкнутся жители Евпатории, Заозерного, Прибрежного, Мирного и Новоозерного. В четверг, 3 апреля, в городе будут проводиться масштабные работы на сетях водоснабжения. Их выполнят в рамках госпрограммы.

«С 00.00 часов 3 апреля будет осуществлен сброс воды с резервуаров насосной станции второго подъёма», — говорится в сообщении.

Уже этим вечером возможно снижение давления. На верхних этажах воды может и вовсе не быть. 4 апреля начнется плавное заполнение системы.

«Полное восстановление водоснабжения в домах ожидаем 6 апреля», — добавили в евпаторийской администрации.