В Евпатории ожидаются перебои с водой до 6 апреля

До воскресенья, 6 апреля, в Евпатории ожидаются перебои с водой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С ограничениями столкнутся жители Евпатории, Заозерного, Прибрежного, Мирного и Новоозерного. В четверг, 3 апреля, в городе будут проводиться масштабные работы на сетях водоснабжения. Их выполнят в рамках госпрограммы.
«С 00.00 часов 3 апреля будет осуществлен сброс воды с резервуаров насосной станции второго подъёма», — говорится в сообщении.
Уже этим вечером возможно снижение давления. На верхних этажах воды может и вовсе не быть. 4 апреля начнется плавное заполнение системы.
«Полное восстановление водоснабжения в домах ожидаем 6 апреля», — добавили в евпаторийской администрации.