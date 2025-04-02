Сохранять мумии древним жителям Хакасии помогал опыт горняков

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Древние жители Хакасии, относящиеся к тесинской культуре, более 2 тыс. лет назад строили погребальные курганы для соплеменников с использованием технологий, применявшихся при строительстве объектов горнорудного промысла. К такому выводу пришли археологи из Института археологии и этнографии СО РАН Евгений Богданов и Андрей Бородовский, сообщили ТАСС в НГПУ.
«Тесинцы в своих погребальных склепах хранили мумии, и для их лучшей сохранности они продумали систему вентиляционных шахт, которые могли заимствовать из горнорудной практики, где обустройство правильной вентиляции жизненно важно», — цитирует профессора НГПУ Бородовского пресс-служба вуза.
Тесинская культура существовала в Хакасии на рубеже новой эры, в позднескифскую и гуннскую эпохи. Ее характерная особенность — мумификация умерших и их захоронения в многомогильных склепах. На черепа покойных тесинцы накладывали раскрашенные гипсовые маски. Большинство склепов тесинцев не сохранилось до нашего времени — они были разрушены и разграблены еще в древности, поэтому обнаружение очень хорошо сохранившегося могильника в левобережной долине реки Абакан, построенного носителями тесинской культуры, для археологов является очень важным событием.
В настоящее время ученые с помощью компьютерной программы работают над созданием детальной 3D-визуализации обнаруженного могильника. Виртуальные макеты будут использованы в экспозиции о древней Сибири музея «Россия — моя история».