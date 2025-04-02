Сохранять мумии древним жителям Хакасии помогал опыт горняков

Тесинская культура существовала в Хакасии на рубеже новой эры, в позднескифскую и гуннскую эпохи. Ее характерная особенность — мумификация умерших и их захоронения в многомогильных склепах. На черепа покойных тесинцы накладывали раскрашенные гипсовые маски. Большинство склепов тесинцев не сохранилось до нашего времени — они были разрушены и разграблены еще в древности, поэтому обнаружение очень хорошо сохранившегося могильника в левобережной долине реки Абакан, построенного носителями тесинской культуры, для археологов является очень важным событием.