Телеведущая Тодоренко проиграла в суде петербургской писательнице Мишиной

После этого Мишина сама обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Тодоренко о защите авторских прав. Она просила взыскать с телеведущей денежные средства в качестве вознаграждения по договору авторского заказа. Тодоренко в свою очередь подала встречный иск о признании договора незаключенным. Суд отклонил оба иска.