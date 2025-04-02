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Министр сельского хозяйства спрогнозировал урожай в Воронежской области

В регионе нет выбытия по озимым культурам.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области, несмотря на сухую осень, не зафиксирована гибель озимых культур. При этом около 48% посевов находятся в хорошем состоянии, 38% — в удовлетворительном, сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Сапронов.

По его словам, в прошлом году многие аграрии опасались высевать озимые из-за засушливой осени, тем не менее озимыми засеяли 700 тысяч га. Сейчас идет подкормка посевов.

«Накопление влаги достаточное. Говорим о средних объёмах — планируем собрать около пяти тонн зерна, 5,5 тонн свеклы, больше одного миллиона тонн подсолнечника», — сообщил министр.