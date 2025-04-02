Разработана усовершенствованная хирургическая игла

Коллектив ученых нижегородского вуза работал над изобретением совместно с военными медиками из госпиталей Татарстана и Нижнего Новгорода. По словам одного из авторов разработки, профессора Нижегородского государственного технического университета Евгения Тимофеева, практикующие хирурги формулировали свои требования, на основе которых создавались чертежи, а затем опытные образцы будущей конструкции. Они апробировались в условиях реальной операционной. В результате это помогло существенно повысить эффективность работы и сократить ее сроки.