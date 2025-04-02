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Милиция ищет женщину, расплатившуюся чужой картой в магазине в Борисове

Женщина расплатилась чужой банковской картой в Борисове, ее ищет милиция.

Источник: Комсомольская правда

Милиция ищет женщину, расплатившуюся чужой картой в магазине в Борисове. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Сообщается, что сотрудники Борисовского РУВД устанавливают личность женщины, расплатившуюся чужой банковской картой. В милиции уточнили, что факты оплаты были осуществлены в торговом объекте Борисова 29 марта 2025 года.

Белорусов, которые располагают данными о личности женщины, ее местонахождении, просят сообщить в Борисовское РУВД по указанным телефонам: +375 (25) 791−34−34 или 102.

Кстати, ГАИ сделала заявление в связи с прорывом водопроводной трубы в Минске 2 апреля.

Ранее Минтруда Беларуси сказало, что несовершеннолетние могут заработать 726 рублей.