«Эпидемия аутизма». Настоящая беда или особенность данных?

Чем чаще диагностируют РАС, тем больше появляется некоммерческих организаций, объединяющих пациентов и их родителей, и тем больше денег идет на исследования и терапию. А из-за этого диагноз ставят еще чаще. Вдобавок во многих странах детям полагается бесплатная терапия по медицинской страховке, поэтому довольно часто врачи диагностируют аутистические расстройства даже в тех случаях, когда ребенок не вполне соответствует критериям (кроме того, с годами и сами критерии расширились). Наконец, поскольку дети с аутизмом стигматизированы не так сильно, как раньше, а родители лучше осведомлены о РАС, люди чаще обращаются за помощью, поэтому в статистику попадают те, кого раньше не замечали. Из-за всего этого видимая распространенность расстройств и увеличилась во много раз.