Пенсионер из Ангарска стал миллионером, заработав на мошенниках

Прокуратура добилась в Заводском районном суде Кемерово решения о взыскании с владельца счета не только украденной суммы, но и 800 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами. Общая сумма взыскания с получателя украденных у пенсионера из Ангарска денег составила более 3,4 млн рублей.