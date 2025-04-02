Пенсионер из Ангарска стал миллионером, заработав на мошенниках

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в феврале 2022 года пожилой ангарчанин перевел все свои сбережения на «безопасный счет» после звонка от человека, представившегося сотрудником банка.
«Преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование показало, что деньги были переведены на счет жителя Кемеровской области», — говорят в надзорном ведомстве.
Прокуратура добилась в Заводском районном суде Кемерово решения о взыскании с владельца счета не только украденной суммы, но и 800 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами. Общая сумма взыскания с получателя украденных у пенсионера из Ангарска денег составила более 3,4 млн рублей.
К слову, напомним, что в марте жители Иркутской области обогатили аферистов более чем на 100 миллионов рублей.