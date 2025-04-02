В Омске осудили водителя КамАЗа, который задавил женщину в промзоне

Суд вынес приговор 59-летнему омичу, признав его виновным по статье № 264 УК РФ. Управляя КамАЗом в промышленной зоне 5 декабря-2024, мужчина насмерть задавил женщину-пешехода. Шоферу присудили год принудительных работ. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Не убедившись в безопасности маневра, водитель начал движение задним ходом и допустил наезд на 49-летнюю женщину. В результате ДТП она от полученных травм скончалась в машине скорой медицинской помощи», — напомнили в пресс-службе Омской области.
Неосторожный водитель признал свою вину. Мужчину не только отправили на принудительные работы, но и присудили удерживать из его зарплаты 5% в доход государства. Кроме того, омича лишили водительских прав на 2 года. Компания, которая является владельцем задавившего женщину грузовика, выплатит брату погибшей 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.