В Омске осудили водителя КамАЗа, который задавил женщину в промзоне

Неосторожный водитель признал свою вину. Мужчину не только отправили на принудительные работы, но и присудили удерживать из его зарплаты 5% в доход государства. Кроме того, омича лишили водительских прав на 2 года. Компания, которая является владельцем задавившего женщину грузовика, выплатит брату погибшей 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.