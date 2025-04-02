Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Краснов: проверка выявила упущения в работе полиции по контролю за мигрантами.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила «значительные упущения» в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

«Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тысячах случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов», — сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

Он отметил, что по представлению Генпрокуратуры МВД России скорректировало работу подразделений, выполняющих контрольные функции, о чем свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции.