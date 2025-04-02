В Заксобрании обсудили строительство акушерско-реанимационного корпуса в Братске

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло совещание, посвященное перспективам строительства акушерско-реанимационного корпуса для перинатального центра Братска. Участие в нем приняли сенаторы Совета Федерации РФ Сергей Брилка и Вадим Деньгин.
Напомним: в конце марта делегация областного парламента побывала в Братске, посетили депутаты и перинатальный центр. Там с 2023 год идет ремонт. Однако главный вопрос — необходимость строительства нового корпуса, акушерско-реанимационного. Предполагается, что здание будет пятиэтажным, с теплым переходом к другим помещениям. Планируемая стоимость строительства — более 2,5 млрд рублей. Деньги должны выделить из федерального бюджета. Однако у представителей Минздрава РФ возникли вопросы относительно сметы: предлагается пересмотреть проект таким образом, чтобы стоимость строительства одного квадратного метра соотносилась со средней по России. Кроме того, ведомство настаивает на необходимости других решений, например, подбора другого оборудования, чтобы новый корпус обошелся дешевле.
Как отметил спикер Заксобрания Александр Ведерников, позиция профильного министерства должна учитываться, но в то же время не стоит забывать о сложностях для строительства на северных территориях. Из-за непростой логистики и необходимости подвоза стройматериалов квадратный метр в Братске действительно может стоить дороже, чем в других регионах страны.
Участники совещания решили провести сравнительный анализ стоимости строительства именно акушерско-реанимационных корпусов в других субъектах. Этим займутся специалисты областного правительства.