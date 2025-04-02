В Заксобрании обсудили строительство акушерско-реанимационного корпуса в Братске

Напомним: в конце марта делегация областного парламента побывала в Братске, посетили депутаты и перинатальный центр. Там с 2023 год идет ремонт. Однако главный вопрос — необходимость строительства нового корпуса, акушерско-реанимационного. Предполагается, что здание будет пятиэтажным, с теплым переходом к другим помещениям. Планируемая стоимость строительства — более 2,5 млрд рублей. Деньги должны выделить из федерального бюджета. Однако у представителей Минздрава РФ возникли вопросы относительно сметы: предлагается пересмотреть проект таким образом, чтобы стоимость строительства одного квадратного метра соотносилась со средней по России. Кроме того, ведомство настаивает на необходимости других решений, например, подбора другого оборудования, чтобы новый корпус обошелся дешевле.