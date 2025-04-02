Глава Башкирии раскритиковал руководителей городов и районов за неочищенные от мусора улицы

— Мы в республике создали достаточно высокие стандарты чистоты. Выводите людей, начинайте субботники. Уфа очень творчески к этому подошла. Огромное количество людей вышло. Они сделали какие-то призы, как-то все сделали организованно — с музыкой, радостно. Все почистили. Есть еще вопросы, но Уфа сейчас гораздо чище, чем некоторые наши города безусловно. Это работа глав муниципалитетов, — заявил Хабиров.