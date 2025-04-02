Глава Башкирии раскритиковал руководителей городов и районов за неочищенные от мусора улицы

Сегодня, 2 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании Центре управления республикой раскритиковал руководителей городов и районов за неочищенные от мусора улицы.
— Мы в республике создали достаточно высокие стандарты чистоты. Выводите людей, начинайте субботники. Уфа очень творчески к этому подошла. Огромное количество людей вышло. Они сделали какие-то призы, как-то все сделали организованно — с музыкой, радостно. Все почистили. Есть еще вопросы, но Уфа сейчас гораздо чище, чем некоторые наши города безусловно. Это работа глав муниципалитетов, — заявил Хабиров.
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