Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует летать из Перми в Ташкент

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» обратилась с предложением в «Международный аэропорт Пермь» организовать прямой регулярный рейс в столицу Узбекистана. Ранее авиаперевозчик получил временный допуск на полеты три раза в неделю.
В авиакомпании считают полеты из Перми в Ташкент перспективными, в связи с растущим турпотоком направление станет востребованным. Новая полетная программа «ЮВТ Аэро» включит один рейс в неделю. При достижении соглашения полеты начнут выполнять с 12 мая по 28 августа.
Сейчас у двух авиакомпаний есть допуски на полеты из Перми в Узбекистан: Red Wings и Nordwind Airlines — в Самарканд. «Узбекские авиалинии» раз в неделю по воскресеньям летают в Наманган, напомнил «Коммерсант-Прикамье».
Улететь в Ташкент можно из соседнего Екатеринбурга. Полеты выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Узбекские авиалинии». Стоимость билета в одну сторону — от 13,9 тыс. руб., время в полете — 2 часа 45 мин.
Турецкий Pegasus Airlines откроет полетную программу из Перми в Анталью. Авиакомпания с конца апреля начнет выполнять прямые чартерные рейсы.