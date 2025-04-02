Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует летать из Перми в Ташкент

Сейчас у двух авиакомпаний есть допуски на полеты из Перми в Узбекистан: Red Wings и Nordwind Airlines — в Самарканд. «Узбекские авиалинии» раз в неделю по воскресеньям летают в Наманган, напомнил «Коммерсант-Прикамье».