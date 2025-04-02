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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует летать из Перми в Ташкент

Авиаперевозчик обратился с предложением в Международный аэропорт Пермь.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» обратилась с предложением в «Международный аэропорт Пермь» организовать прямой регулярный рейс в столицу Узбекистана. Ранее авиаперевозчик получил временный допуск на полеты три раза в неделю.

В авиакомпании считают полеты из Перми в Ташкент перспективными, в связи с растущим турпотоком направление станет востребованным. Новая полетная программа «ЮВТ Аэро» включит один рейс в неделю. При достижении соглашения полеты начнут выполнять с 12 мая по 28 августа.

Сейчас у двух авиакомпаний есть допуски на полеты из Перми в Узбекистан: Red Wings и Nordwind Airlines — в Самарканд. «Узбекские авиалинии» раз в неделю по воскресеньям летают в Наманган, напомнил «Коммерсант-Прикамье».

Улететь в Ташкент можно из соседнего Екатеринбурга. Полеты выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Узбекские авиалинии». Стоимость билета в одну сторону — от 13,9 тыс. руб., время в полете — 2 часа 45 мин.

Турецкий Pegasus Airlines откроет полетную программу из Перми в Анталью. Авиакомпания с конца апреля начнет выполнять прямые чартерные рейсы.