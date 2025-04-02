Комитет ГД одобрил ко второму чтению запрет участия иноагентов в образовании

Поправки к закону «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов внесла в конце января группа депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Документ предполагает аннулирование лицензии на образовательную деятельность, если лицо признают или уже признали иноагентом. В случае принятия поправок внесенные в реестр не смогут проводить семинары, лекции, организовывать вебинары и круглые столы. Сейчас иноагентам нельзя преподавать только в государственных и муниципальных образовательных организациях.