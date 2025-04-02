Апрель 2025 года в Челябинской области будет теплее обычного

По данным Гидрометцентра России, в апреле среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается плюс 5−7 градусов.
«Это на 1 градуса выше нормы (норма плюс 3−6). Месячное количество осадков предполагается около и больше нормы (норма 21−38 мм)», — говорят в Челябинском ЦГМС.
На востоке Центральной России, в Поволжье и на большей части Урала май будет теплее, чем в 2024-м, это уже следует из прогноза Росгидромета.
Синоптики составили предварительный прогноз для Челябинской области на весну и лето.