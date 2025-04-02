Кубанские кандидаты в космонавты пройдут проверку одиночеством, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.
Традиционно, испытание в сурдокамере считается один из наиболее сложных. Владимир Ворожко и Александр Жеребцову пройдут исследование нервно-психической устойчивости в условиях изоляции.
Первым проведет трое суток в полном одиночестве в помещении полтора на два с половиной метра Александр Жеребцов. В общей сложности впереди у него 64 часа без сна, все это время он будет выполнять прописанные в циклограмме задания. Александру Жеребцову предстоят тестовые задания на память, мышление, внимательность и физические упражнения.
Как отметила ведущий психолог медицинского управления ЦПК Жанна Шевченко, им нужно посмотреть, как насколько будет эффективен испытуемый в состоянии длительного стресса.
В сурдокамере предусмотрено трехразовое горячее питание в определенное время. Примерно семь часов в сутки отводится на личное время будущего космонавта, когда он может заниматься творчеством и другим хобби. За его состоянием в круглосуточном режиме будут наблюдать психологи, врач, инженеры и средний медперсонал.
Ранее кандидатам в космонавты из Краснодарского края подобрали скафандры. У будущих космонавтов состоялось практическое занятие по обучению навыкам обращения с аварийно-спасательным скафандром.