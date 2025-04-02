Кубанские кандидаты в космонавты пройдут проверку одиночеством

Первым проведет трое суток в полном одиночестве в помещении полтора на два с половиной метра Александр Жеребцов. В общей сложности впереди у него 64 часа без сна, все это время он будет выполнять прописанные в циклограмме задания. Александру Жеребцову предстоят тестовые задания на память, мышление, внимательность и физические упражнения.