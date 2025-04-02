Технопарк легкой промышленности может появиться в Минске. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что перспективы Минского обувного предприятия «Луч» и возможности создания на его территории технопарка легкой промышленности обсудили в момент посещения фабрики главой Совета Республики Натальей Кочановой.
В совещании также приняли участие мэр Минска Владимир Кухарев и первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Кочанова акцентировала внимание, что цель встречи состоит в выполнении поручения президента Беларуси, касающегося создания технопарка в Минске.
— Здесь есть здания, которые можно вовлечь в оборот. Поэтому была предложена идея создать на свободных площадях предприятия технопарк легкой промышленности. Предприятия, которые были созданы в технопарке «МотоВелоЗавода», работают неплохо, — подчеркнула председатель Совета Республики.
В свою очередь, генеральный директор холдинга Егор Огурцов уточнил, что сегодня «Луч», имеющий две производственные площадки, задействует данные территории не полностью. Он пояснил, что в перспективе предприятие намерено объединить производственные мощности, находящиеся на улице Тимирязева, а площадка на улице Короля может быть использована для других целей.
— Один из предлагаемых вариантов ее использования — создание здесь технопарка легкой промышленности после реконструкции части зданий под нужды будущих резидентов, — подчеркнул директор фабрики.
Огурцов обратил внимание, что значительная часть предпринимателей связана с легкой промышленностью и профильного технопарка в Минске нет.
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