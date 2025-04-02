Технопарк легкой промышленности может появиться в Минске

В свою очередь, генеральный директор холдинга Егор Огурцов уточнил, что сегодня «Луч», имеющий две производственные площадки, задействует данные территории не полностью. Он пояснил, что в перспективе предприятие намерено объединить производственные мощности, находящиеся на улице Тимирязева, а площадка на улице Короля может быть использована для других целей.