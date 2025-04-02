Движение большегрузов ограничат в Хабаровском районе до мая

Администрация Хабаровского района с 15 апреля вводит сезонные ограничения для движения большегрузного транспорта по дорогам муниципалитета. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такие меры являются традиционными в период весенней распутицы, когда основания магистралей насыщаются влагой, что ведёт к их ускоренному разрушению при повышенных нагрузках.
По информации пресс-службы районной администрации, проезд по местным трассам, а также улицам поселений будет закрыт для всех видов грузового транспорта и прицепов, нагрузка на одну ось которых превышает четыре тонны. Аналогичные меры будут действовать на дорогах регионального значения, которые проходят по территории Хабаровского района. Ограничения будут сняты 15 мая.
Напомним, что с 31 марта до 30 апреля запрет на движение тяжёлых автомобилей с нагрузкой на одну ось свыше 3,5 тонн ввели в Хабаровске. Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов и пассажиров, доставку топлива, продовольственных товаров, почты и медицинских препаратов. Всем остальным, чтобы избежать наказания, необходимо получить соответствующее разрешение на сайте «Росдормониторинга».
Напомним, что сезонные ограничения на движение большегрузов, согласно приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, будут поэтапно вводится и на региональных трассах. Это коснётся всех районов и округов субъекта. Так, в первую очередь запрет будет введён на территории Бикинского округа и Вяземского района — с пятого апреля.