Движение большегрузов ограничат в Хабаровском районе до мая

По информации пресс-службы районной администрации, проезд по местным трассам, а также улицам поселений будет закрыт для всех видов грузового транспорта и прицепов, нагрузка на одну ось которых превышает четыре тонны. Аналогичные меры будут действовать на дорогах регионального значения, которые проходят по территории Хабаровского района. Ограничения будут сняты 15 мая.