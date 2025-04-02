Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский центр крови на Варварке переехал из-за устаревшего здания

Сотрудники Нижегородского областного центра крови имени Н. Я. Климовой (НОЦК) переехали из здания на улице Варварской в новое помещение по адресу улица Родионова, 194.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в самом учреждении.

Как пояснили в центре крови, здание на Варварской, а также размещённое в нём оборудование, значительно устарели и требуют капитальной модернизации. В связи с этим было принято решение о переносе служб и переводе персонала в более современное здание. Теперь основные подразделения НОЦК будут сосредоточены в комплексе зданий на Родионова, отметили в учреждении. Переезд также осуществляется в рамках реализации распоряжения правительства РФ от 9 февраля 2023 года № 291-р. Документ утверждает Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов и план мероприятий по её реализации на период до 2030 года.

Напомним, филиалы Нижегородского областного центра крови продолжают работу в Арзамасе, Дзержинске и Сергаче. Ранее сообщалось, что в 2024 году нижегородцы совершили более 53 тысяч безвозмездных донаций крови и ее компонентов.