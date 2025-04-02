Нижегородский центр крови на Варварке переехал из-за устаревшего здания

Как пояснили в центре крови, здание на Варварской, а также размещённое в нём оборудование, значительно устарели и требуют капитальной модернизации. В связи с этим было принято решение о переносе служб и переводе персонала в более современное здание. Теперь основные подразделения НОЦК будут сосредоточены в комплексе зданий на Родионова, отметили в учреждении. Переезд также осуществляется в рамках реализации распоряжения правительства РФ от 9 февраля 2023 года № 291-р. Документ утверждает Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов и план мероприятий по её реализации на период до 2030 года.