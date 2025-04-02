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Глава Башкирии озвучил новые кадровые решения

Исполнение обязанностей мэра Салавата временно возложили на Артура Рундау.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании Центре управления республикой сообщил о прекращении полномочий мэра Салавата Альберта Муталова. Отставка произошла по собственному желанию чиновника.

Хабиров отметил, что в Салавате идут кадровые решения в установленном порядке, и пообещал, новый руководитель администрации города будет представлен в ближайшее время.

До назначения нового мэра исполнение обязанностей градоначальника временно возложили на первого заместителя Артура Рундау.

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