Глава Башкирии озвучил новые кадровые решения

Сегодня, 2 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании Центре управления республикой сообщил о прекращении полномочий мэра Салавата Альберта Муталова. Отставка произошла по собственному желанию чиновника.
Хабиров отметил, что в Салавате идут кадровые решения в установленном порядке, и пообещал, новый руководитель администрации города будет представлен в ближайшее время.
До назначения нового мэра исполнение обязанностей градоначальника временно возложили на первого заместителя Артура Рундау.
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