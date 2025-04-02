Коллектив ХМТ готовится представить зрителю очередную премьеру

Хабаровчане смогут увидеть ее на сцене ОДОРА 5 и 14 мая.
Автор постановки — художественный руководитель театра Никита Туранов.
«Для меня это не просто театральный проект — это возможность обратиться к великому произведению, посвященному трагичной странице истории нашей страны. Музыкальная драма определенно побудит задуматься о силе человеческого духа, героизме, настоящей дружбе и любви», — поделился Никита Туранов.
Отметим, постановка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала возможной благодаря единой президентской субсидии в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина.