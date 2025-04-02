Коллектив ХМТ готовится представить зрителю очередную премьеру

«Для меня это не просто театральный проект — это возможность обратиться к великому произведению, посвященному трагичной странице истории нашей страны. Музыкальная драма определенно побудит задуматься о силе человеческого духа, героизме, настоящей дружбе и любви», — поделился Никита Туранов.