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Коллектив ХМТ готовится представить зрителю очередную премьеру

Артисты Хабаровского краевого музыкального театра готовятся к премьере драмы по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Хабаровчане смогут увидеть ее на сцене ОДОРА 5 и 14 мая.

Автор постановки — художественный руководитель театра Никита Туранов.

«Для меня это не просто театральный проект — это возможность обратиться к великому произведению, посвященному трагичной странице истории нашей страны. Музыкальная драма определенно побудит задуматься о силе человеческого духа, героизме, настоящей дружбе и любви», — поделился Никита Туранов.

Отметим, постановка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала возможной благодаря единой президентской субсидии в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина.