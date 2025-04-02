Новосибирский курьер поделился необычными случаями из своей практики доставки заказов

В последнее время работа курьером стала считаться способом лёгкого заработка. Всё больше молодых людей водружают на свои спины специальные рюкзаки и отправляются навстречу клиентам, относят долгожданные заказы. Но так ли проста эта работа, как кажется? Редакция Om1 Новосибирск поговорила с местным курьером, который рассказал необычные истории, случившиеся с ним за время работы в доставке.