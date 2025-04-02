Хлопок, вспышку и пожар зафиксировала уличная камера в Таганроге при атаке БПЛА

В Таганроге уличная камера сняла момент падения обломков БПЛА. Позже видео опубликовали в социальных сетях.
Судя по съемке, сначала в стороне от камеры раздался громкий хлопок, потом произошла вспышка и стали видны всполохи огня. Где именно велась съемка, неизвестно, но утром 2 апреля стали известны места падения обломков БПЛА.
По словам главы города Светланы Камбуловой, части беспилотных летательных аппаратов были найдены на улицах Ленина, Лизы Чайкиной, в переулке 1-м Новом и недалеко от ж/д переезда на улице Химической. Специалисты уже обезвредили обломки, в которых было взрывчатое вещество.
Известно, что сейчас режим ЧС действует в пределах четырех адресов: на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, Инициативной, 78 и в пределах домовладения на Лизы Чайкиной, 262. К этому моменту начался поквартирный обход для определения размера ущерба и назначения выплат. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, получившем легкие ранения от осколков стекла.