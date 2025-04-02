Хлопок, вспышку и пожар зафиксировала уличная камера в Таганроге при атаке БПЛА

Известно, что сейчас режим ЧС действует в пределах четырех адресов: на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, Инициативной, 78 и в пределах домовладения на Лизы Чайкиной, 262. К этому моменту начался поквартирный обход для определения размера ущерба и назначения выплат. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, получившем легкие ранения от осколков стекла.