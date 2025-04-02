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Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.

Путин поставил задачи:

  • правительству — представить идеи по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД;
  • министру Владимиру Колокольцеву — провести организационные мероприятия, предусмотренные документом.

Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев.

Указ вступил в силу со дня подписания.