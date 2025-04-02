Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.