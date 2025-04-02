Минтранс разработал для водителей новые правила парковки

Минтранс подготовил для водителей новые правила парковки. Регионы должны будут взять на вооружение столичный опыт, добавив в городах возможность оплаты парковок со смартфона. Льготникам планируют выдавать разрешения для бесплатной парковки.
Получить удостоверения для бесплатной парковки смогут проживающие в районах, беременные, пенсионеры и участники боевых действий, пишет «Ъ».
Управлять парковками в больших городах — с населением от 500 тысяч горожан — должна будет специально созданная структура. В остальных этот вопрос отдадут на откуп местным ГИБДД.
Парковочная реформа, которую проводит Минтранс, включает инвентаризацию парковок — нужно выявить их дефицит и профицит. Планируется также расширение инфраструктуры: обеспечение парковок освещением, зарядными станциями для электромобилей, дорожными знаками, камерами фиксации и датчиками свободных мест. В регионах также попросят изучить мнение жителей и спланировать развитие парковок на ближайшие десять лет.
Отмечается, что цель изменений — снижение мест «хаотичных» стоянок, уменьшение пробок, снижение уровня шума
Нововведения коснутся всех населенных пунктов с числом жителей от 250 тысяч человек. Ориентировочно рекомендации для регионов утвердят в середине лета, а затем запустят в работу.