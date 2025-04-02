Минтранс разработал для водителей новые правила парковки

Парковочная реформа, которую проводит Минтранс, включает инвентаризацию парковок — нужно выявить их дефицит и профицит. Планируется также расширение инфраструктуры: обеспечение парковок освещением, зарядными станциями для электромобилей, дорожными знаками, камерами фиксации и датчиками свободных мест. В регионах также попросят изучить мнение жителей и спланировать развитие парковок на ближайшие десять лет.