ЖКХ назвало сумму, в которую минчанам обходится ремонт подъездов. Подробности в интервью агентству «Минск-Новости» сообщила генеральный директор предприятия «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
Она пояснила, что стоимость текущего ремонта подъезда для минчан рассчитывается в зависимости от площадки квартиры, а также от видов выполняемых работ.
— В среднем это составляет 9 рублей с квадратного метра жилья, — уточнила Марина Толстик.
По ее словам, если кто-то, к примеру, захочет поменять почтовые ящики, то указанная стоимость может варьироваться.
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