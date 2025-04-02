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ЖКХ назвало сумму, в которую минчанам обходится ремонт подъездов

ЖКХ сказало, сколько стоит ремонт подъездов в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ЖКХ назвало сумму, в которую минчанам обходится ремонт подъездов. Подробности в интервью агентству «Минск-Новости» сообщила генеральный директор предприятия «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.

Она пояснила, что стоимость текущего ремонта подъезда для минчан рассчитывается в зависимости от площадки квартиры, а также от видов выполняемых работ.

— В среднем это составляет 9 рублей с квадратного метра жилья, — уточнила Марина Толстик.

По ее словам, если кто-то, к примеру, захочет поменять почтовые ящики, то указанная стоимость может варьироваться.

Ранее ЖКХ Минска назвало критерии отбора домов для проведения капремонта.

Тем временем мы собрали, что известно о реновации жилья в Беларуси и какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте: «Не можем постоянно проводить капремонты».

А еще НЦЗПД предупредил белорусов о мошенниках, подделавших сайт популярной сети белорусских аптек: «Предлагают заполнить форму для скидки на весь ассортимент лекарств».