Власти ответили на жалобу из-за подступающей к домам воды в поселке Омском

«Поселок Омский расположен в низине, что делает его уязвимым для подтопления в весенние месяцы. Талые воды скапливаются в самых низких точках, создавая проблемы для жителей. По улице Центральной проложена ливневка, которая отводит талую воду в пруд-водосборник. Что касается водопропускных канав на других улицах, то они проложены вручную, что делает их очистку с помощью экскаваторной техники, как это было сделано на улице Центральной, невозможной. Кроме того, по правилам благоустройства, ответственность за очистку канав для ливневых и талых вод лежит на владельцах прилегающих участков. Что касается придомовых территорий и погребов, необходимо прочищать ливневки, закладывать пропускные трубы и обеспечивать эффективный отвод воды», — говорится в официальном сообщении районной администрации.