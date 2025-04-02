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Власти ответили на жалобу из-за подступающей к домам воды в поселке Омском

В паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте» в среду, 2 апреля 2025 года, появилась жалоба от анонимного автора, заявившего, что Омское сельское поселение топит. Заявляется, что вода залила подвалы домов и уже подступает к полу.

Источник: SuperOmsk.ru

В администрации Омского района прокомментировали ситуацию, отметив, что поселок уязвим для подтопления из-за его расположения.

«Поселок Омский расположен в низине, что делает его уязвимым для подтопления в весенние месяцы. Талые воды скапливаются в самых низких точках, создавая проблемы для жителей. По улице Центральной проложена ливневка, которая отводит талую воду в пруд-водосборник. Что касается водопропускных канав на других улицах, то они проложены вручную, что делает их очистку с помощью экскаваторной техники, как это было сделано на улице Центральной, невозможной. Кроме того, по правилам благоустройства, ответственность за очистку канав для ливневых и талых вод лежит на владельцах прилегающих участков. Что касается придомовых территорий и погребов, необходимо прочищать ливневки, закладывать пропускные трубы и обеспечивать эффективный отвод воды», — говорится в официальном сообщении районной администрации.

Власти также добавили, что в случае, если грунтовые воды проникают в жилое помещение, необходимо незамедлительно обратиться в администрацию сельского поселения.