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Наплавной мост через Суру открыли в Нижегородской области на месяц раньше

Ремонт переправы завершился в 2024 году.

Источник: Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Движение по наплавному мосту через реку Сура на автодороге Мамешево — Наваты — Шумерля — граница с Чувашией открылось на месяц раньше планируемых сроков. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Отмечается, что ремонт переправы завершился в 2024 году. Специалисты отремонтировали поворотные и шарнирные устройства, пандусы и аппарели; установили светильники, судоходные огни и другое оборудование на понтонах; покрасили конструкции искусственного сооружения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что появился новый график перекрытий на мосту Нижегородской ГЭС.