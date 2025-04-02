Наплавной мост через Суру открыли в Нижегородской области на месяц раньше

Движение по наплавному мосту через реку Сура на автодороге Мамешево — Наваты — Шумерля — граница с Чувашией открылось на месяц раньше планируемых сроков. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Отмечается, что ремонт переправы завершился в 2024 году. Специалисты отремонтировали поворотные и шарнирные устройства, пандусы и аппарели; установили светильники, судоходные огни и другое оборудование на понтонах; покрасили конструкции искусственного сооружения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что появился новый график перекрытий на мосту Нижегородской ГЭС.