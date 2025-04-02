Курьер в Новосибирске успел передать заказ в поезд перед отправлением

«Я побежал, прошёл все турникеты и как можно быстрее добрался до перрона. В последний момент я встретил клиентку, быстро передал ей заказ. Она поблагодарила меня и сказала, что заказывала еду для ребёнка. В общем, я успел передать заказ за минуту-две до отъезда поезда. Это была нервная и суматошная ситуация, но я справился», — поделился курьер.