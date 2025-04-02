Курьер в Новосибирске успел передать заказ в поезд перед отправлением

Работа курьером, которую многие считают лёгким способом заработка, не всегда бывает простой и предсказуемой. Редакция Om1 Новосибирск поговорила с местным курьером, который рассказал о необычном случае из своей практики.
Одной из самых ярких историй, по словам курьера, стала доставка в поезд, который должен был отправиться в другой город. Клиентка заказала еду для ребёнка, но не успела прибыть на вокзал до отправления поезда.
«Я побежал, прошёл все турникеты и как можно быстрее добрался до перрона. В последний момент я встретил клиентку, быстро передал ей заказ. Она поблагодарила меня и сказала, что заказывала еду для ребёнка. В общем, я успел передать заказ за минуту-две до отъезда поезда. Это была нервная и суматошная ситуация, но я справился», — поделился курьер.