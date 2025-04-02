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ГПК: только 15% фур от нормы оформили в литовском «Мядининкае» за сутки

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска «Мядининкай» за сутки на въезд оформили только 15% фур от нормы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Въезда в Евросоюз ожидают 2090 грузовиков. Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 15% транспорта от нормы.

Сотрудники польского погранперехода «Кукурыки» («Козловичи») приняли 50% большегрузов. В очереди находятся 740 грузовых авто.

Въезда в Латвию через «Патерниеки» («Григоровщина») ожидают 370 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска пропустили на латвийскую территорию за сутки 42% авто от нормы.

150 легковушек ожидают въезда в ЕС через польский погранпереход «Тересполь» («Брест»). Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 39% транспорта.