ГПК: только 15% фур от нормы оформили в литовском «Мядининкае» за сутки

Въезда в Евросоюз ожидают 2090 грузовиков. Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 15% транспорта от нормы.
Сотрудники польского погранперехода «Кукурыки» («Козловичи») приняли 50% большегрузов. В очереди находятся 740 грузовых авто.
Въезда в Латвию через «Патерниеки» («Григоровщина») ожидают 370 грузовиков. Сотрудники данного пункта пропуска пропустили на латвийскую территорию за сутки 42% авто от нормы.
150 легковушек ожидают въезда в ЕС через польский погранпереход «Тересполь» («Брест»). Сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 39% транспорта.