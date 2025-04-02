ГПК: только 15% фур от нормы оформили в литовском «Мядининкае» за сутки

Въезда в Евросоюз ожидают 2090 грузовиков. Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы пропустили на свою территорию 15% транспорта от нормы.