Синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси 5 апреля, в субботу, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, ближе к выходным в стране похолодает. Так, в субботу, 5 апреля, за погоду будут отвечать фронтальные разделы, которые смещаются с севера Европы. Следом за ними в Беларусь станут поступать арктические воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода.
Синоптики уточняют, что в ночное время местами, в днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. В отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер окажется северный порывистый, днем местами сильный порывистый.
В ночное время температура воздуха составит от −4 до +3 градусов, по южной части будет до +5 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +1 градуса по северо-западной части страны и до +9 градусов по юго-восточной.
Кстати, синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля: «Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода».
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