Синоптики предупредили про резкое похолодание и снег в Беларуси

Согласно прогнозу синоптиков, ближе к выходным в стране похолодает. Так, в субботу, 5 апреля, за погоду будут отвечать фронтальные разделы, которые смещаются с севера Европы. Следом за ними в Беларусь станут поступать арктические воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода.