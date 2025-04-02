Нижегородские семьи начали получать новое пособие на детей до 17 лет

Право на получение единого пособия имеют семьи с детьми в возрасте до 17 лет, а также женщины, вставшие на учёт по беременности на раннем сроке. Основные условия — наличие российского гражданства у заявителя и ребёнка, а также постоянное проживание на территории страны.