Нижегородский слесарь-сантехник выиграл в лотерею один миллион рублей

Слесарь-сантехник Руслан Лялькаев из Сергача в Нижегородской области выиграл в лотерею один миллион рублей. Об этом сообщили организаторы.
Согласно информации, мужчина участвует в лотереях с лета 2023 года. Его интерес к лотереям возник из-за матери, которая уже много лет участвует в государственных розыгрышах. Это привело к тому, что он иногда покупал билеты самостоятельно.
Его первый успех пришел быстро — он выиграл 30 000 рублей в предыдущем розыгрыше. Воодушевленный этой победой, он купил еще несколько билетов. Проверив результаты последнего розыгрыша, он обнаружил, что один билет принес выигрыш в 8000 рублей, а другой принес ему приз в миллион рублей — счастливый подарок на день рождения.