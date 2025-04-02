Нижегородский слесарь-сантехник выиграл в лотерею один миллион рублей

Его первый успех пришел быстро — он выиграл 30 000 рублей в предыдущем розыгрыше. Воодушевленный этой победой, он купил еще несколько билетов. Проверив результаты последнего розыгрыша, он обнаружил, что один билет принес выигрыш в 8000 рублей, а другой принес ему приз в миллион рублей — счастливый подарок на день рождения.