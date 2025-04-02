Бывший чиновник из Куеды возглавил новое агрохозяйство пермского бизнесмена

Владимир Матыцин стал владельцем 0,98% долей в ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Мичурина» в марте этого года. Позже он увеличил долю в организации до 78,9%. Из состава учредителей предприятия вышел его бывший директор Евгений Марданов, а также ряд физлиц. Оставшаяся доля в совхозе (21%) принадлежит самому предприятию.