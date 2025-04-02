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В Челябинск привезли технику для очистки реки Миасс от ила

После зимней консервации на площадку около пруда Коммунар в Челябинске привезли технику для очистки реки Миасс от ила. Пробный запуск оборудования и начало работ по откачке донных отложений стартуют уже на этой неделе. Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в региональном Министерстве экологии.

Источник: Pchela.News

— В начале июня, после завершения нерестового периода, к мероприятиям в рамках проекта будет привлечено ещё два земснаряда, один из которых — для проведения вспомогательных работ по подъёму крупногабаритного мусора, расчистке водной растительности, мешающей извлечению ила, и демонтажу искусственных островов из мусора и отложений, образовавшихся в русле реки, — поделились в Минэкологии.

В городе уже оборудовали три участка, а на четвёртом, около Заячьего острова, стартовали подготовительные работы. Там обустраивают подъездную дорогу и расчищают участок, где скоро разместят специальные контейнеры для складирования и высушивания илистых отложений.

Пятилетний проект по очистке реки Миасс разработали в ноябре 2023 года. Такое решение по оздоровлению водоёма в Минэкологии приняли после многочисленных жалоб горожан и данных Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые показали высокий уровень загрязнений. В декабре того же года на совещании Заксобрания области было принято решение выделить ещё 400 миллионов рублей на реализацию этого проекта. В феврале искали подрядчика, который будет выполнять очистные работы. Первоначальная стоимость контракта составляла 14 миллионов 190 тысяч рублей. В апреле прошлого года в Челябинск завезли специальную технику для помощи в реабилитации Миасса.