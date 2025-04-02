В Челябинск привезли технику для очистки реки Миасс от ила

Пятилетний проект по очистке реки Миасс разработали в ноябре 2023 года. Такое решение по оздоровлению водоёма в Минэкологии приняли после многочисленных жалоб горожан и данных Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые показали высокий уровень загрязнений. В декабре того же года на совещании Заксобрания области было принято решение выделить ещё 400 миллионов рублей на реализацию этого проекта. В феврале искали подрядчика, который будет выполнять очистные работы. Первоначальная стоимость контракта составляла 14 миллионов 190 тысяч рублей. В апреле прошлого года в Челябинск завезли специальную технику для помощи в реабилитации Миасса.