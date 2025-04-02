Виктор Слепец назначен новым директором «Гормоста» в Новосибирске

Со 2 апреля Виктор Слепец официально стал директором МКУ «Гормост» в Новосибирске. До этого, с 19 марта, он временно исполнял обязанности руководителя после перехода прежнего директора Сергея Эпова на работу в мэрию. Об этом подтвердили в пресс-службе корреспонденту КП-Новосибирск.
Эпов теперь занимает должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса и начальника управления дорожного комплекса. Назначение Слепца происходит в период, когда «Гормост» ожидает реорганизации, хотя детали этого процесса пока не раскрываются.
МКУ «Гормост» отвечает за содержание и ремонт мостовых сооружений в Новосибирске. Смена руководства происходит на фоне изменений в дорожной инфраструктуре города и предстоящей реорганизации учреждения.