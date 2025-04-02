В Новосибирске отложили ремонт Октябрьского моста

По его словам, Димитровскому мосту уже 46 лет, и его ремонт планировался в два этапа: на 2024 год выделили 71 млн рублей, а на 2025-й — 555 млн. Однако подрядчик не справился с обязательствами, из-за чего контракт с ним пришлось расторгнуть.
«В этом году мы объявили новый конкурс, уже определён победитель. Будем обсуждать с подрядчиком, сколько полос задействовать в работе — одну, две или три сразу. Но ремонт Димитровского моста точно начнётся в этом году», — отметил Кудрявцев.
Что касается Октябрьского моста, построенного в 1955 году, его ремонт стартовал ещё в 2022 году с бюджетом 2,2 млрд рублей. Однако и там подрядчик не справился с работой. Контракт с ним расторгли, а оставшиеся два подрядчика завершили часть проекта.
«Мост в текущем состоянии спокойно прослужит ещё несколько лет, но средние полосы требуют ремонта — нужно заново поднимать асфальт, делать гидроизоляцию. Поэтому сначала завершим работы на Димитровском мосту, а затем возьмёмся за Октябрьский», — пояснил мэр.
Решение о последовательном ремонте двух главных мостов города связано с необходимостью избежать масштабных пробок, которые могли бы парализовать движение между берегами.
Ранее Максим Кудрявцев рассказал, что в ближайшее время в Новосибирске объявят конкурс на проведение оставшихся работ на станции метро «Спортивная».