В Новосибирске отложили ремонт Октябрьского моста

По его словам, Димитровскому мосту уже 46 лет, и его ремонт планировался в два этапа: на 2024 год выделили 71 млн рублей, а на 2025-й — 555 млн. Однако подрядчик не справился с обязательствами, из-за чего контракт с ним пришлось расторгнуть.