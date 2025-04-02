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В Омске модернизируют 20 светофоров

К работам приступят с 1 мая 2025 года.

Источник: SuperOmsk.ru

Мэрия Омска сообщает в среду, 2 апреля 2025 года, что с 1 мая подрядчик приступит к строительно-монтажным работам на 20 светофорных объектах. Кроме того, будут установлены 36 радиолокационных детектора транспорта.

«Также будут внедрены четыре программных модуля: координированного управления дорожным движением, транспортного прогнозирования и моделирования, контроля эффективности интеллектуальной транспортной системы и электронный модуль комплексной схемы организации дорожного движения», — рассказали в городской администрации.

Как отмечается, внедрение интеллектуальной системы позволит в режиме реального времени отслеживать транспортную ситуацию в городе, оперативно реагировать на возникающие заторы и координировать работу светофоров для оптимизации транспортных потоков.

Это, как ожидается, должно сократить время в пути, уменьшить количество ДТП и повысить безопасность дорожного движения.

Качество и своевременность работ держит на личном контроле губернатор Омской области Виталий Хоценко, отмечают в мэрии Омска.