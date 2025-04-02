В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за высокого риска пожаров

В Челябинской области на 2 и 3 апреля объявили штормовое предупреждение.
— В отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность, — объяснили причину тревоги в региональном Гидрометцентре. — Четвертый класс горимости леса по региональной шкале.
Всего классов горимости пять. Пятый — худший, он означает чрезвычайную пожарную опасность. Четвертый характеризуется как высокая опасность.
Днем 2 апреля температура может подняться до +20 градусов, а ветер местами дует с порывами до 15 метров в секунду.
В четверг 3 апреля ветер не ослабнет. На юге Челябинской области прогнозируют до +18, на остальной территории до +13.