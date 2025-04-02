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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за высокого риска пожаров

В Челябинской области 2 и 3 апреля действует штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 87% 767 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области на 2 и 3 апреля объявили штормовое предупреждение.

— В отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность, — объяснили причину тревоги в региональном Гидрометцентре. — Четвертый класс горимости леса по региональной шкале.

Всего классов горимости пять. Пятый — худший, он означает чрезвычайную пожарную опасность. Четвертый характеризуется как высокая опасность.

Днем 2 апреля температура может подняться до +20 градусов, а ветер местами дует с порывами до 15 метров в секунду.

В четверг 3 апреля ветер не ослабнет. На юге Челябинской области прогнозируют до +18, на остальной территории до +13.