Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре украинских беспилотника сбили в Ростовской области

Прошедшей ночью в Ростовской области ликвидировали четыре БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 2 апреля в небе над Ростовской областью сбили четыре украинских БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Миноброны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, около 23 часов 1 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно сообщил об атаке БПЛА в Таганроге, во время которой два жилых дома получили повреждения.

Позже ситуацию уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова. Чиновник рассказала об одном пострадавшем с легкими ранениями от осколков стекла, а также об установлении режима ЧС в пределах четырех адресов на улицах Инициативной, Ленина и Лизы Чайкиной. К этому моменту начался поквартирный обход для определения размера ущерба и назначения выплат.