Четыре украинских беспилотника сбили в Ростовской области

Позже ситуацию уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова. Чиновник рассказала об одном пострадавшем с легкими ранениями от осколков стекла, а также об установлении режима ЧС в пределах четырех адресов на улицах Инициативной, Ленина и Лизы Чайкиной. К этому моменту начался поквартирный обход для определения размера ущерба и назначения выплат.