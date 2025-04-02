Четыре украинских беспилотника сбили в Ростовской области

В ночь на 2 апреля в небе над Ростовской областью сбили четыре украинских БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Миноброны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, около 23 часов 1 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно сообщил об атаке БПЛА в Таганроге, во время которой два жилых дома получили повреждения.
Позже ситуацию уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова. Чиновник рассказала об одном пострадавшем с легкими ранениями от осколков стекла, а также об установлении режима ЧС в пределах четырех адресов на улицах Инициативной, Ленина и Лизы Чайкиной. К этому моменту начался поквартирный обход для определения размера ущерба и назначения выплат.