В Крыму сообщили о снижении плодородия почвы

Об этом «Радио Крым» сообщила заместитель директора по научной работе научно исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
На круглом столе Минсельхоза Крыма обсуждались проблемы аграрного сектора республики, в том числе снижение плодородия почв. По словам Радченко, за 30 лет в Крыму процент гумуса уменьшился на 0,5.
«Это очень много на сегодняшний день, в среднем у нас примерно 2,5% гумуса есть всего», — сказала она.
Радченко предлагает решить проблему снижения плодородия почв путем внедрения новых технологий, сохраняющих или повышающих плодородие и удерживающих влагу.