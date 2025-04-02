В Иркутской области собрали первые 800 кг урожая томатов и перцев

Иркутская область встречает новый сельскохозяйственный сезон первыми тепличными овощами. Аграрии уже получили 800 килограммов отборных томатов и сладкого перца. Об этом сообщает правительство Иркутской области со ссылкой на Минсельхоз региона. Среди первых овощей, поступивших с тепличных грядок, особое место занимают 300 кг спелых круглых томатов, 100 кг ароматных черри и 100 кг сливовидных помидоров. Не отстаёт и болгарский перец, урожай которого составил 300 кг.
— Всего в 2025 году растениеводы планируют собрать 42,5 тонн томатов закрытого грунта, в том числе 30 тонн томата круглого, пять тонн сливовидного и 7,5 тонн коктейльного томата и черри. Урожай перцев ожидается в объеме девяти тонн. Свежие овощи уже поступил в продажу, — сказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Но на этом ассортимент местной тепличной продукции не заканчивается. Региональные аграрии уже собрали более 100 тонн хрустящих огурцов, три тонны сочного редиса и 11 тонн разнообразной зелени, включая укроп, петрушку и ароматный базилик.
По прогнозам специалистов, общий объём производства овощей закрытого грунта в этом сезоне достигнет 300 тонн. А современный тепличный комплекс, оснащённый лучшими технологиями, позволяет.
получать стабильный урожай. Плюс теплицы защищают овощи от суровой сибирской погоды.