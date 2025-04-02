В Иркутской области собрали первые 800 кг урожая томатов и перцев

— Всего в 2025 году растениеводы планируют собрать 42,5 тонн томатов закрытого грунта, в том числе 30 тонн томата круглого, пять тонн сливовидного и 7,5 тонн коктейльного томата и черри. Урожай перцев ожидается в объеме девяти тонн. Свежие овощи уже поступил в продажу, — сказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.