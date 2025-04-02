В трех районах Петербурга с 4 апреля ограничат движение

В Петроградском районе по 16 апреля планируются работы по размещению временных ограждений и пешеходной галереи. По этой причине ограничат движение по Пионерской улице от Эскадронного переулка до Корпусной улицы, а также по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы, с закрытием поезда по Пионерской улице в направлении от Чкаловского проспекта к Корпусной улице.