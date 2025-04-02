Омские сапсерфингисты открыли спортивный сезон

В Омске еще и снег не везде сошел, а омские сапсерфингисты уже открыли спортивный сезон. Причем сделали это по традиции ярко, сняв об этом красивый клип.
«Обычно мы открываем сезон, как только откроется вода. В этом году это произошло рано, так что в сплав мы отправились уже в последних числах марта», — рассказал «КП — Омск» организатор сплавов на рафтах и сапах в Омске Вадим Метелев.
Участники первого заплыва сезона 2025 на рафах и сапах преодолели дистанцию от бассейна «Пингвин», где Иртыш соединяется с Омью, до Зеленого острова.
Ранее «КП — Омск» писала об удивительной кошке-путешественнице, которая освоила сапсерфинг.