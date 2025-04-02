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Омские сапсерфингисты открыли спортивный сезон

Она начался примерно дней на десять раньше, чем обычно.

Источник: Комсомольская правда

В Омске еще и снег не везде сошел, а омские сапсерфингисты уже открыли спортивный сезон. Причем сделали это по традиции ярко, сняв об этом красивый клип.

«Обычно мы открываем сезон, как только откроется вода. В этом году это произошло рано, так что в сплав мы отправились уже в последних числах марта», — рассказал «КП — Омск» организатор сплавов на рафтах и сапах в Омске Вадим Метелев.

Участники первого заплыва сезона 2025 на рафах и сапах преодолели дистанцию от бассейна «Пингвин», где Иртыш соединяется с Омью, до Зеленого острова.

Ранее «КП — Омск» писала об удивительной кошке-путешественнице, которая освоила сапсерфинг.