Ледовое шоу Ильи Авербуха состоится в Краснодаре 5 апреля. На ледовой арене Ice Palace выступят участники телепроекта «Народный Ледниковый».
Гастрольный тур охватит более 20 городов России. Кроме Краснодара это Ярославль, Саранск, Пермь Калуга, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск и другие.
На лед выйдут Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Александра Степанова и Иван Букин, Дмитрий Соловьев и Дина Аверина, Владимир Морозов и Арина Аверина, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и другие участники проекта «Народный ледниковый».
Начало шоу в Краснодаре — в 19:00.
«Каждый год, готовясь к туру по городам России, мы с волнением ждем встречу с вами. Для фигуристов выступать для своего любимого зрителя, с которым мы вместе растем и развиваемся, — особое наслаждение. Мы хотим радовать и удивлять любителей фигурного катания, вызывать трепет и яркие эмоции. Благодаря гастролям зрители могут встречаться с любимыми фигуристами и открывать для себя новые имена. Ваша любовь дает нам вдохновение и силы двигаться вперед», — сказал фигурист Илья Авербух.