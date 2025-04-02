Ледовое шоу Ильи Авербуха состоится в Краснодаре 5 апреля

«Каждый год, готовясь к туру по городам России, мы с волнением ждем встречу с вами. Для фигуристов выступать для своего любимого зрителя, с которым мы вместе растем и развиваемся, — особое наслаждение. Мы хотим радовать и удивлять любителей фигурного катания, вызывать трепет и яркие эмоции. Благодаря гастролям зрители могут встречаться с любимыми фигуристами и открывать для себя новые имена. Ваша любовь дает нам вдохновение и силы двигаться вперед», — сказал фигурист Илья Авербух.