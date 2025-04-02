Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана

«На встречах с сельчанами мы слышим одни и те же жалобы: не хватает механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров. Более 60 тысяч специалистов уже не хватает, и этот разрыв будет только увеличиваться. Каждая третья ферма испытывает кадровый голод, особенно в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Алматинской областях. Молодежь уезжает из сел, так как не видит возможностей для карьерного роста», — озвучила депутат во время заседания Мажилиса.