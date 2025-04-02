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Житель Пермского края лишился машины за пьяную езду

Осинский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю.

Источник: AP 2024

Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд установил, что фигурант ранее привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь он снова сел за руль в нетрезвом виде. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, осинец отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд конфисковал принадлежащий мужчине Volkswagen. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Осинского района.