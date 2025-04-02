Житель Пермского края лишился машины за пьяную езду

Суд установил, что фигурант ранее привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь он снова сел за руль в нетрезвом виде. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, осинец отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.