Житель Пермского края лишился машины за пьяную езду

Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд установил, что фигурант ранее привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Теперь он снова сел за руль в нетрезвом виде. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, осинец отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд конфисковал принадлежащий мужчине Volkswagen. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Осинского района.