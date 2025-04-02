В Минпросвещения рассказали о профилактике мошенничества с ИИ среди детей

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ ведет работу по профилактике мошенничества с использованием возможностей искусственного интеллекта среди детей, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.
«К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с угрозами со стороны искусственного интеллекта, где уже научились подделывать голоса, голоса родителей, голоса учителей. Проходят звонки к детям. И здесь крайне важно, чтобы ребенок смог вовремя определить угрозу и опасность. Мы ведем большую работу в этом направлении», — сказала Шварцман в ходе V Молодежного цифрового форума.
Она добавила, что Минпросвещения сегодня ведет комплексную работу по защите детей в интернете, проводится работа не только с учениками, но и с их родителями и педагогами. На уроках информатики и окружающего мира детей погружают в вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности.
«Например, в четвертом классе на окружающем мире дети узнают о признаках мошеннических действий, как защитить персональную информацию. Приводятся конкретные примеры, конкретные современные кейсы, по которым можно отличить мошенника от настоящего человека», — отметила Шварцман.