Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпросвещения рассказали о профилактике мошенничества с ИИ среди детей

Шварцман: Минпросвещения ведет работу по профилактике мошенничества с помощью ИИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ ведет работу по профилактике мошенничества с использованием возможностей искусственного интеллекта среди детей, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.

«К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с угрозами со стороны искусственного интеллекта, где уже научились подделывать голоса, голоса родителей, голоса учителей. Проходят звонки к детям. И здесь крайне важно, чтобы ребенок смог вовремя определить угрозу и опасность. Мы ведем большую работу в этом направлении», — сказала Шварцман в ходе V Молодежного цифрового форума.

Она добавила, что Минпросвещения сегодня ведет комплексную работу по защите детей в интернете, проводится работа не только с учениками, но и с их родителями и педагогами. На уроках информатики и окружающего мира детей погружают в вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности.

«Например, в четвертом классе на окружающем мире дети узнают о признаках мошеннических действий, как защитить персональную информацию. Приводятся конкретные примеры, конкретные современные кейсы, по которым можно отличить мошенника от настоящего человека», — отметила Шварцман.