Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью региональных льгот, сообщил на заседании в Совете Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Как отметил Краснов, по требованиям прокуроров 11,5 тысячам участников СВО уже выплачены надбавки за активные боевые действия, уничтожение и захват военной техники противника.
«К сожалению, мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав», — сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.