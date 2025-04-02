Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО

«К сожалению, мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав», — сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.